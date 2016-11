von Rebas Hamed » Fr 28. Okt 2016, 14:17

Hallo!Ich dachte mir, ich steige von meiner Drittanbieter Kalender App auf die integrierte um, weil es sicher Vorteile haben wird. Doch ich blieb früher, ...viel früher... stecken, als ich erwartet habeWie kopiert man ein sich wiederholendes Ereignis komplett? - Also, dass auch alle anderen Ereignisse an die gewünschte Stelle mitkopiert werden? Kopieren und duplizieren kopieren immer jeweils das aktive Ereignis.Bsp.: 2 Doppelstunden Mathe jedem Montag mit einer Lücke (Pause) von 15min? ...ich weiß, einfach den gleichen Eintrag zwei mal zu erstellen geht auch... das werd ich nach diesem Foreneintrag auch direkt so machen. Aber im nächsten Semester zb. bin ich genau doppelt so schnell damit durch.Nach ca 15 min erfolglosem googlen, richte ich mich nun an Euch mit dieser Frage.Ich benutze macOs Sierra.THX!