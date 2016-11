von km_137750 » Do 27. Okt 2016, 17:33

Weil mal wieder ein neueres Betriebssystem nötig war, hab ich jetzt Sierra drauf. So weit so gut - aber die Schriften! Ich hab jetzt eine unerträglich große Menge Schriften, und damit nicht genug: Jeder Schriftschnitt wird auch noch als eigene Schrift gelistet! In der SChriftensammlung hab ich eine sehr kleine Schriftsammlung ("meine Schriften") mit eigentlich nur 11 Schriften ausgewählt - aber ohne Erfolg. Ich bekomme in jedem Anwendungsprogramm weiterhin den ganzen nervigen Kram angezeigt. Es ist einfach unzumutbar da jedes Mal hunderte Schriften durchzuscrollen, wenn man bloß mal die Schrift von Arial auf Verdana ändern will oder so.



Wer weiß Abhilfe?



Grüße

Klaus