von chris-fie_133307 » Fr 2. Sep 2016, 11:50

ich benutzte mein iMac /2012, 4GB RAM, 21,5/ hauptsächlich zum Bildbearbeitung. Bis jetzt lief er einwandfrei mit ML und Lightroom Vers.5.7

im Juni wurde das RAM erweitert.Dabei ging ein Appleautorisiertes Service weit über mein Wunsch hinaus. Statt der 16 GB, das ich ordnete, hat der Mac jetzt 20 GB RAM. Eine Info Lücke, oder Missverständnis .Angeblich zu viel Ram konnte man nicht haben...Ich bin e.Rentnerin und kein Computer Freak, leider. Vielleicht stimmt das..

Danach installierte ich El Capitan über ML aus Mac Apple Store. Zuerst lief alles ok.

Irgendwann, nach dem ausschalten, startete Mac nicht mehr. Nichts half.

diagnose: Installationsdatei zerschossen. Das System wurde clean neu installiert.

Dank TM Backup hatte ich mein Mac wieder und konnte endlich !! meine Bilder aus der neuen Kamera begutachten. Ich sass am Mac mehrere Stunden und merkte keine Probleme. Am nächsten Tag startete Mac nicht mehr.

Diesmal hatte ich die Wiederherstellung in Auftrag gegeben, um sicher zu gehen dass der Fehler nicht bei mir lag.

Man hatte den Mac zum laufen gebracht, aber ohne Garantie und mir den Rat gegeben auf den Nachfolger von el Capitan zu warten (??) Immerhin war die Reparatur kostenlos gewesen.

zu Hause probierte ich noch mal. Es ging gut, so lange ich das Lightroom nicht nutzte. Das Programm startete wie immer, aber gleich stürzte ab. Danach funktionierte auch Safari nicht mehr, die Web-Inhalte wurden unerwartet geschlossen, dann stürzte auch der Rechner ab, ließ sich aber über Neustart wieder zum laufen bringen. LR hatte ich deinstalliert. Mir wurde jetzt klar, dass ich nur dann Probleme hatte, wenn ich das Programm LR unter el Capitan nutzte.

Jetzt stehe ich da, mit der neuen Kamera, den vielen Bildern und e.Mac deren Hardwarekomponenten in Ordnung seien... und ich kann nur mit Zähnen knirschen...