von mac-christian » Sa 3. Sep 2016, 12:55

Lieber Detlev



Ich weiss nicht, warum du aufgrund von Aussagen eines Telekom-"Technikers" gleich einen bestehenden Router wegschmeisst, der das kann was du brauchst - und dann einen hinstellt, der das, was du brauchst nicht kann. Ich habe noch nie gehört, dass eine FritzBox Probleme haben könnte mit irgendeiner Art von Anschluss. Ich habe hier schon seit mehreren Jahren FritzBoxen - seit der Umstellung auf all-IP eine 7490, weil das alte Modell keinen ISDN-Bus für den Anschluss an die bestehende Hauszentrale liefern konnte (bei der vorherigen Installation wurde das DSL-Signal vor der FritzBox durch einen Splitter vom ISDN-Signal getrennt). FritzBoxen sind die stabilsten, zuverlässigsten Router, die mir bisher untergekommen sind.



Mit ZyXel hatte ich mein "Internet-Leben" angefangen. Das war eigentlich auch kein Problem - bis irgendwann mal der Router seine Einstellungen verlor. Neu eingerichtet, ging für 1-2 Tage, und dann wieder alles weg. Danach bin ich auf FritzBox umgestiegen und habe es nicht bereut.



Ich will nicht sagen, ZyXel seien schlechte Geräte. Vielleicht gibt es auch bei der FritzBox mal eine Ermüdungserscheinung wie bei meinem alten ZyXel. Aber wenn ich einen neuen Router besorge, dann schaue ich ob er wirklich alles kann was er können soll. Ein Gästenetzwerk hinter einem andern Router ging bei einer Airport-Station schon früher nicht - und so wie du es beschreibst wird es immer noch so sein.



Jetzt ist die Entscheidung bei dir, was du tust. Oder du überlegst dir, weshalb du unbedingt ein Gästenetzwerk brauchst. Ich habe meine Gäste im normalen WLAN und gebe ihnen dessen Zugangsdaten. Diese Zugangsdaten (= das WLAN-Kennwort) kann ich ja problemlos immer wieder ändern wenn mir danach ist.



Christian