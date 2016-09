von DangerMouse » Sa 3. Sep 2016, 21:43

Tatsächlich nicht viel, da die Daten und das Dateisystem dynamisch über beide Geräte verteilt werden. Vielleicht kannst Du mit Data Rescue oder so noch ein paar Daten retten - alle aber wohl kaum.

