von Peter Siebenmark » Mo 22. Aug 2016, 12:13

Hallo, bin neu hier und entschuldige mich schonmal wenn ich hier falsch gepostet haben sollte, und für die ewig lange beschreibung. Weiss aber leider net wie ich all meine fix versuche versuchen sollte.

Ich habe seit wochen ein problem mit meinem Macbook 13" (Modell A1278).

Der ist vor wochen einfach mitten im Betrieb abgestürzt und seit dem funktioniert nic mehr richtig.

Ich beschreibe ma:

Anfangs ging er nicht an ( nur ein lämpchen rechts vorne, bild blieb schwarz)

Dann habe ich nach ein wenig googlen herausgefunden wie ich ihn doch wieder an bekomme (entweder ich muss den Ein/Aus knopf 10 sec halten oder den PRam zurücksetzen(CMD+Alt+R+P+einschalten))

Immerhin habe ich es geschafft vin einer DVD MacOS 10.6.3 zu installieren (nach jedem neustart musste ich das oben beschriebene anwenden).

Nach gegühlt 100 updated konnte ich dann per appstore auf MacOS X Yosemite (10.10.5) updaten.

Seit dem geht nix mehr.

Entweder er bleibt beim apfel bildschirm hängen

Oder bei der hälfte dieses ladebaklens beim apfelbildschirm

Oder wenn ich wieder mit den oben genennten Tricks arbeiten will bleibt das bild einfach grau.



Hoffe ich finde hier jemanden der noch ne idee hat wie ich meinen armen mac wieder hinbekomme.



Danke für alle antworten



MFG