von kellnermichael93_165170 » Mi 29. Nov 2017, 16:35

Hallo Leute,



Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ich hab mir letztens ein Samsung Galaxy Note 8 gekauft, da ich gerne Handys mit nem großen Display mag und mir deswegen das Handy sehr gelegen kam.



Nur eben ist es mir letztens runtergefallen und es ist direkt mit der Seite an ner Kante aufgeschlagen. Ich dachte mir das es halb so wild ist, da nur das Glas gesprungen ist. Aber als ich dann genauer hingesehen hab war dann so ein kleiner schwarzer Fleck auf dem Display, wo das Handy den Boden berührt hat. Anfangs dachte ich, dass dieser gleich wieder weggehen würde, aber leider nein.



Da ich mich persönlich nicht mit Handys auskenne hab ich mal nen Freund gefragt und der meinte, dass irgendwie der lcd vom Display kaputt ist und das es sein könnte, das der gesamte Display auf einmal nichts mehr anzeigen kann.



Stimmt das? Kann man dagegen irgendwas machen?



Würd mich über jegliche Hilfe freuen