von mail_161495 » Do 12. Okt 2017, 18:37

Hallo, Ich habe ein für mich unlösbares Problem. Nachdem bei meinem iMac mit Lion die Festplatte kaputt war, musste also ein neuer iMac her mit Sierra. Ich habe dann über das Backup mit viel Mühe fast alle Daten wiederherstellen können. Die Ordner mit vielen Bildern liegen jetzt bei mir auf dem Schreibtisch. Allerdings - der Mac tut so, als hätte ich keine Rechte darüber. Bei jeglichen Änderungen (Name ändern. Verschieben in andere Ordner, Löschen) will er das Admin-Passwort (auch nachdem ich in der einzelnen Datei oder bei Ordnern die Zugriffsrechte verändert habe). Das ist wahnsinnig nervig, kann mir dazu jemand helfen?



Danke