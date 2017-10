von Frank.Wischerhoff_160817 » Di 3. Okt 2017, 21:15

Hallo zusammen.

Ich bin neu hier im Forum. Kurz zur Vorstellung. Neben der MS Welt bin ich seit einigen Jahren Apple Nutzer. Kein Crack. Komme aber ganz gut zurecht. Nun habe ich mir ein neues MacBook Pro 2017 angeschafft und komme in einer Frage an meine Grenzen und bitte Euch um Unterstützung.



Wenn ich in Systemeinstellungen->Mitteilungen bestehende Anwendungen, die Nachrichten "posten" können, anschaue, treffe ich auf "Gdgts". Ich kann mich nicht erinnern eine solche Anwendung installiert zu haben. Die Seite Gdgts.de kenne ich.

Leider zeigen mir alle Tools, die ich zur Verfügung habe, keinen Hinweis auf eine installierte Anwendung. Kann mir jemand sagen, was das für eine Anwendung ist? Wenn ich dann Bescheid weiß, dann kann ich entscheiden, ob ich diese deinstallieren kann. Aber auch das ist schwierig, da ich - wie geschrieben- keinen Hinweis auf eine solche installierte App habe.



Besten Dank für die Unterstützung.

Viele Grüße

Frank