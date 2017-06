von assayya_154082 » Mi 28. Jun 2017, 07:28

Guten Morgen, zusammen -wie in der Betreffzeile ausgewiesen: nach einer gefühlten Ewigkeit habe ich Win good bye gesagt und besitze seit 22.6. einen neuen iMac 27 5K. Rahmendaten: 1 TB SSD, 4,2 GHz CPU & 64 GB RAM. Neben der üblichen Software war mir Final Cut Pro wichtig, da ich lange Zeit mit (SONY) Vegas Studio gearbeitet habe und auch weiterhin cutten möchte.Erstes Fazit: es ist irgendwie alles anders als bei Win.Eine Woche hatte ich neben der Nutzung permanent eine Google-Seite offen, weil ich nicht wusste, wie man was macht. So langsam steige ich aber ein und möchte meinen "Mäccie" nicht mehr missen.Dennoch werde ich Fragen über Fragen haben und hoffe dabei, dass der Eine oder Andere mir helfen kann.LGVerenaPS: das Widget ist mittlerweile passgenau in der rechten unteren Ecke und Raster ausgerichtet - Ordnung muss sein.