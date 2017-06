von Starkstrom » Mo 12. Jun 2017, 18:33



Du kannst, wenn du ein Gerät hast, welches die selbe RAM-Spezifikation hat durch auswechseln rausfinden, was wirklich einen Schaden hat.

So du aber keines hast, müsstest du auf Risiko neue Module bestellen und das Book dann damit testen.

Sollten die alten Module defekt sein, hast du Glück, sind es die Steckplätze, hast du Pech (dann ist das Book nämlich Schrott).



Entweder sind die RAM-Module defekt, oder die Steckplätze (unwahrscheinlicher beides). etrecheck laden und laufen lassen und schauen, was bei den RAM-Modulen unter "Hardware Information" rauskommt.