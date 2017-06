von sedl » Mo 5. Jun 2017, 23:26

Moin,bevor sich die Threads zur WWDC überall verteilen und dann noch Doppel mache ich jetzt mal diesen einen auf.So mein Fazit ist das es eine der besten Keynotes seit Jahren war.Ich hoffe das Apple es sich zur Regel mach einen quasi 2 Jahres Rhythmus für grosse Features in macOS einführt, ein gutes Beispiel war es ja schon damals bei Snow Leopard.Bei iOs wundert es mich das sie schon wieder das Kontrollzentrum umgestalten, aber was ich so gelesen habe und man anhand der Bilder sehen kann lässt es sich mehr anpassen, ich meine gesehen zu haben das man Mobile Daten im Kontrollzentrum findet, das lässt hoffen. Das es Siri jetzt noch intelligenter geworden ist, ist ja im Grunde nicht schlecht aber mein erster Gedanke war, das jetzt eine Nutzerverwaltung sicher ganz sinnvoll wäre. Wenn jetzt die Ehefrau wissen will was der Gatte so im Web macht musste sie sich den Verlauf ansehen, mit iOS 11 habe ich dieses Szenario im Kopf: Er: Schatz schreibst du mal schnell Tom das ich später komme bin noch unter der Dusche. Sie: mache ich! Sie fängt an zu Tippe und bei irgendeinem Wort wird ihr dann vorgeschlagen die Satansweiber von TittfieldWenn das man kein Ehekrach gibt.Etwas enttäuscht bin ich das es bei der Karten App anscheinend weiterhin keinen Offline Modus gibt, dabei gibt es auch in den USA genügend Ecken wo es kein Netz gibt. Ich gebe aber zu das da auch die Strassen recht übersichtlich sind das man es schwer hat sich zu verfahren.watchOS finde ich recht solide ob nun die neuen ToyStory Zifferblätter so doll hätten heuvorgestellt werden müssen wage ich zu bezweifeln aber gut. Schön wäre es wenn es in der neuen Version das Scribble auch in die Deutsche Sprache schafft.Tja nun mal zu den iMacs, selbst die normalen iMacs finde ich klasse, meine erste Reaktion war es zusagen "okay mein nächster Mac wird kein Pro" dann kam der iMac Pro der mich doch an meiner Reaktion zweifeln lässt. Ich frage mich jedoch jetzt was für den MacPro kommen soll, vielleicht ja ganz ähnlich wie der iMac pro nur mit zwei Grafikkarten und das ganze eben leicht erweiterbar.Zum iPad Pro, wenn die Richtung so weitergeht ist es wirklich bald ein Laptopersatz in vielen Bereichen.der homePod ist das was mich am wenigsten interessiert, habe gerade einen tollen Bluetooth Lautsprecher gewonnen, dafür hatte ich den Preis genau so bei meinem Facetime Telefonat mit einem Freund vorhergesagt. Was mich etwas verwundert hat war das man beim dem Teil nicht etwas zu HomeKit gezeigt hat, denn das Ding wäre doch als Schaltzentrale abseits von iOS Geräten nicht schlecht. Warum sie den nicht auch gleich in Deutschland auf den Markt werfen kann ich nicht nachvollziehen, das Siri ja in Deutscher Sprache vorhanden ist, vielleicht hat ja jemand eine Idee.So ich glaube das war es erstmal zur Keynote, ich werde sie mir die Tage noch mal in Ruhe ansehen so kann man auch mal zurückspulen um was genauer hinzuhören. Dann melde ich mich hier wieder.grusssedl