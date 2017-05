von DangerMouse » Mi 17. Mai 2017, 20:11





Um wieviele Arbeitsplätze geht es, an was für einen Server denkt ihr und in welcher Region seit ihr angesiedlet. Um da eine valide Aussage treffen zu können fehlen aber noch so einige ParameterUm wieviele Arbeitsplätze geht es, an was für einen Server denkt ihr und in welcher Region seit ihr angesiedlet.

Vampires do not sparkle. If you see some pale person getting all sparkly in the sunlight, do not kill him or her. It's just an emo kid wearing body glitter.