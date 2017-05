von DangerMouse » So 7. Mai 2017, 21:48

Verkauf, Kauf, Einsatz und Werbung (und damit auch Verlinkung) von Software zum umgehen eines Kopierschutzes sind in Deutschland illegal und in Anbetracht der Tatsache wo die Redaktion sitzt musst Du schon selbst google bemühen

Vampires do not sparkle. If you see some pale person getting all sparkly in the sunlight, do not kill him or her. It's just an emo kid wearing body glitter.