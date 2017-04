von Lotte Hoffi » Mi 12. Apr 2017, 21:15

Moinmein jetziges Notebook ist in die Jahre gekommen, ich möchte mir gerne ein neues kaufen.Da ich schon eine ganze weile ein Iphone nutze, derzeit 5s, möchte ich mir gerne ein Notebook von Apple kaufen.Nun ist das mit den Budget so eine Sache. Leider bereits Rentnerin mit zarten 51 Jahren. Deswegen war mein Gedanke ich kaufe mir ein gebrauchtes. Wird ja vielfach angeboten.Bei jeden Winddoof Notebook, kann ich sagen auf was man achten sollte, was ok ist, was nicht. Bei Apple bin leider völlig überfordert.Was für mich wichtig ist!Ich fotografiere viel und gerne und die Fotos (RAW) werden dann noch mit PS Elements oder PS bearbeitet. Welcher Rechner eben grade zur Verfügung steht. Gespeichert sind diese auf einen NAS System. Speicher ist zweitrangigMeine Filme habe ich meist digitalisiert und gucke diese eben auch mal gerne übern Rechner. 13" sollte wenigstens sein. 15 wäre mir lieber, aber übersteigen wohl meinen SparstrumpfDann kommt eben noch das übliche wie Office, E-Mail, Kalender. Derzeit Outlook, Icloud, Iphone synchron. MS Office habe ich 2007. Muss nicht weiter genutzt werden.Wenn ich nun in den Verkaufsportalen gucken, wird mir schlicht weg schwindelig. Auf was muss ich achten? Wie bekomme ich raus, wie alt das Gerät ist? Nach welchem soll ich überhaupt suchen? Gibt es versteckte Macken auf die man achten sollte? Oder gibt es Händler die gebrauchte zu vernünftigen Preisen anbieten?Generalüberholte direkt von Apple habe ich bereits gefundenMein Sparstrumpf gibt ca 600.-€ her, meine absolute Schmerzgrenze sind 999.-€ Dann muss ich noch Weihnachten warten. Aber das ist ok, ich weiß ja wofürBin dankbar für HilfeViele GrüßeLotte