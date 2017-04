von joe.sassna_149240 » Mo 10. Apr 2017, 13:53

Hy, bin mit meinem Problem hier bestimmt nicht richtig, habe aber kein passendes Thema gefunden.

Vorab: iMessage ist auf meinem iPhone6S+ deaktiviert und ich bin auch nicht für iMessage angemeldet.

Dennoch versendet dieses Dr...sding innerhalb von 85 Minuten 18 (!) (6 mal jew. 3 Stück in der selben Sekunde) eine SMS an den iMessage Dienst mit der Rufnummer +447786205xxx um jeweils 0,22 €. Dies lässt sich laut T-mobile vom Provider nicht verhindern und müsste laut Info T-mobile von Apple eingerichtet werden. Einen Anruf bei der Apple-Hotline (0800 220 325) kann man sich sowieso ersparen, weil von denen niemals eine vernünftige Aussage zu bekommen ist.



Meine Frage an Apple ist nun: Warum kann man iMessage (oder andere vorinstallierte Apps) nicht de-installieren, warum werden die Benutzer von Apple als unmündig zwangsbeglückt ? Warum dürfen sich Apple-Nutzer nicht selbst entscheiden was sie wollen und was nicht ? Seit Jahren wird man von Apple bevormundet und als Dummy behandelt, so als ob die Appler die Allein-Wissenden wären. Leider bin ich aus beruflichen Gründen gezwungen ein Apple-Smartphone zu nutzen, jedes andere wäre mir beim A... lieber gewesen.