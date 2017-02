von Dark_Scorpion » Sa 18. Feb 2017, 20:45

hi,

hat jemand die Skullcandy Crusher wireless in gebrauch und kann was darüber erzählen? wollte mir die vielleicht kaufen, bin mir aber noch nicht ganz sicher.

danke im voraus

