von jannik.staub_144281 » Sa 28. Jan 2017, 18:40

Hallo Leute ,



ich habe folgendes Problem:



Ein Kumpel von hat mir sein Macbook gegeben ich sollte das System neu aufspielen, (ich selbst bin WIn Benutzer) dachte mir so schwer kann das nicht sein.

Hab da das Festplattendienstprogramm gestartet und alles gelöscht so dumm wie ich war !!!!!!!!!!!!!.

Jetzt könne wir das System nicht neu aufspielen da er keine Apple ID hat die er installieren könnte da er den PC von seiner Cousine bekommen hat und die wiederum hat den PC von wem anders gekauft also hat keiner eine Apple ID mit dem Betriebssystem.

Jetzt habe ich Tage lang im Internet gesucht und alles möglich Probiert und komme zu keinem Ergebnis um dieses System zu installieren.



Im Internet habe ich eine Mac OS X Yosimite.dmg Datei gefunden und habe dann mit TRANSMAC auf Windows einen stick erstellt das sollte ja alles funktionieren so wie ich das gelesen habe.

Jetzt kann ich aber von diesem Stick nicht Booten was soll ich Bloß tun.

Im Prinzip brauch ich doch nur ne Apple ID mit dem Betriebssystem oder nicht ?

das Mounten lion kostet 19,99 habe ich gesehen kann es ja nicht laden da ich kein MAC BOOk habe was funktioniert und auch keinen kenne und da es ja eine MAC App Store gibt und einen I phone store ist es nahezu unmöglich dieses Programm zu kaufen.



Ich hoffe mir kann jemand erklären wie ich das mit Stick hin bekomme.





Liebe Grüße Jannik