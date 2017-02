von sedl » Do 12. Jan 2017, 22:26

Moin,

bevor ich da was reinstecke, okay etwas mehr RAM ist sicher nicht schlecht, würd eich nachsehen wie voll die Platte ist und ob du alles brauchst was da drauf ist. 1,5 Minuten bis Word startet ist echt viel, kann natürlich an einer randvollen Platte liegen oder aber auch ein recht alte Version. Eine ältere Pages Version hat bei meinem Onkel fast 5 Minuten zum Starten gebraucht, kaum aktualisiert startet es in null komm nichts.



Wenn du vorhast den Rechner zu behalten würde ich ihn erstmal komplett platt machen, System neu Installieren und alles einrichten wie man es habe will. Dann erst beurteilen ob es sinn hat noch was reinzustecken.



gruss



sedl