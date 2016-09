von ds.champ_134249 » Fr 16. Sep 2016, 13:05

Servus Leute,

erstmal: ich bin ein absoluter Banause, habe sehr wenig Ahnung von Technik etc.

Ich bin seit ich denken kann Windows-Nutzer, meine jetziger Laptop gibt aber so langsam den Geist auf und spätestens zu Weihnachten soll ein neuer her.

Da ich durchweg positive Kritik von Apple-Nutzern bekommen habe, habe ich im Sinn, mir ein Macbook zu kaufen. Ich möchte einfach einen PC haben, der zuverlässig schnell läuft. Wenn ich dafür etwas mehr Geld ausgeben muss, ist das eben so.

Jetzt die Gretchenfrage: Welchen?

Ich benutze meinen Laptop hauptsächlich für die Uni, die alltäglichen Dinge wie Surfen/Fotos/Videos.

Mein Favorit ist bisher das Macbook Air 13". Ich würde auf die i7 Variante, dafür aber mit 128GB SSD Festplatte zurückgreifen (gerne Anmerkungen, ob sich die i7 Variante lohnt, inwiefern die größere Festplatte mehr Sinn macht..Ich dachte mir ich kann ja auch einfach eine externe Festplatte anschließen)

Während meiner Recherche habe ich dann auch gesehen, dass jetzt das neue Macbook vorgestellt wurde und das Air womöglich abgelöst werden soll. Lohnt es sich also überhaupt noch das Air zu kaufen?

Fragen über Fragen, ich würde mich riesig über ne kleine Hilfestellung freuen!