von sedl » Di 6. Sep 2016, 10:09

Moin,das September Event steht ja kurz bevor also dachte ich mir mal das hier die Vermutungen und Wünsche für morgen reinkommen und dann nach dem event die alles was einem zu dem Event einfällt.So ich legen mal los.Natürlich neue iPhones, sie bekommen neue Farben und behalten Klinke. Ja ich weiss das glaubt niemand, deshalb sage ich einfach die bleiben. Das iPhone plus bekommt zwei Objektive welche jedoch keine 3D Bilder anbieten sondern "lediglich zwei unterschiedliche Fokusbereich nimmt, dadurch wird es möglich sein im Nachhinein den Fokus etwas zu verändern. Die neuen Modelle wird es auch weiterhin mit 16 GB als Startgrösse geben ( ich nenne es, wenn es wirklich so kommt, das Combolaufwerkphänomen), nur die plus Version beginnt mit 32 GB. iPhone wird 4K mit 60 Bilder/Sekunde aufnehmen können und 1080p mit 240 Bildern und 720p mit 360 Bildern. Beim plus sorgen die zwei Objektive bei Videoaufnahmen dafür das immer eine Variante im Horizontal aufgenommen wird, diese wird auch in Fotos als Standard angezeigt mit einem Hinweis das es auch die original Deppen Hochkantversion des Videos gibt.Sollte es noch keinen Klinkenanschluss mehr geben, wird einschläfernd lange erklärt warum Lightningkopfhörer viel besser sind und das Johnny Ive Tausende von Stunden an Arbeit in das Design eines Adapters gesteckt hat den man dann für 49,99 kaufen kann. Ein Video gibt es dazu natürlich auch, welches am Ende stürmischen Applaus auslöst, der jedoch nicht ob des Produktes ist sondern weil viele einfach am ende des Videos aufgewacht sind und vor schreckt erstmal im Reflex geklatscht haben.Die Uhr:bekommt GPS, daher wird auch nicht auf den besseren Akku eingegangen da sich die Laufzeit nicht verbessert wenn GPS genutzt wird. Die neue Uhr ermöglicht es auch sie innen zu tragen und dennoch den Puls zu messen. Wirklich neues gibt es sonst nicht, ein weitere Sensor erfasst ebenfalls den Puls allerdings nicht die Schläge sondern die Art des Puls also ob der Puls hart oder weich ist. Die neuen Infos werden natürlich auch in iOS visualisiert.iOS:wird nur kurz nochmal gezeigt und dabei natürlich auf die speziellen Funktionen der neuen iPhones eingegangen.Wie auch schon beim letzten mal verrät Hairforce One das Veröffentlichungsdatum von macOS, dieses Mal jedoch nicht in einer Folie sondern in einer Demo im Mailprogramm von iOS.iOS, macOS und watchOS kommen am 23.9 raus. Die Uhr kann vorbestellt werden und ist am 3 Oktober lieferbar. Die Telefone sind ab Freitag bestellbar und werden am 20 geliefert.dann gibt es ein One more thing. Es ist jedoch wie beim MacPro eher ein Teaser. Später im Jahr wird Apple ein neuen Laptop vorstellen der ein Hybrid ist. Man kann den Bildschirm abkoppeln und hat dann quasi ein iPadPro. Allerdings bietet der Bildschirm eine art Rosetta Funktion für macOS Programme, arbeitet man z.B. in Photoshop und rupft den Bildschirm ab wechselt der zwar zu iOS aber dank Rosetta läuft Photoshop weiter. Das Design des Gerätes ähnelt dem der MacBook Airs.so und nun seid ihr dran oder wartet bis morgen ich bin mit Bier und Klapperzeug versorgt und freue mich schon drauf auch wenn ich aktuell nichts neues brauche.grusssedl