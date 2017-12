von wagnerrudi_164957 » Mo 27. Nov 2017, 09:44

Hallo zusammen und Danke vorab,ich habe das Forum und andere Foren schon durchsucht, aber meinen Fehler (ja es war mein Fehler und noch ein dummer dazu) hat wohl noch keiner so gemacht - oder zumindest nicht getraut damit an die Öffentlichkeit zu gehen ... . Ich muss dazu sagen, dass ich nach Jahren als WIN User endlich auf dem Mac angekommen bin, aber noch in der Lernphase.Was ist passiert ? Ich habe eine USB Festplatte, auf der sind einige GB an Daten, diese hatte ich schon auf Windows genutzt und nun eben auch an meinem MacBook (HighSierra inzwischen). Damit pendle ich immer noch zwischen Mac und Win PC.Außerdem habe ich ein NAS im Keller, auf dem die TimeMachine Backups auflaufen. Gestern gab es aber einen Fehler in der TimeMachine und dem NAS Ordner, ich habe dann mich durchgeblickt und wollte die TimeMachine erneuern und einen neuen Ordner zuweisen.In dem Moment war auch die USB FP angeschlossen und als ich mich so durchklickte und das neue Volume für TM auswählen sollte, hat es die USB FP vorgeschlagen und ichhabe fröhlich OK OK OK geklickt und dann sah ich nur noch dass die Partition der USB FP gelöscht wird, das konnte ich mittendrin abbrechen, aber da war es wohl schon zu spät.Was war dann ? Naja, die USB FP wurde nicht mehr am MacBook erkannt, auch Windows erkennt sie nicht mehr. Das FPDienstprogramm des Mac sieht die Platte und die Partition, aber alle Aktionsfelder sind tot. In Windows im Datenträgerverwaltungs Programm ist die FP auch erkannt, aber mit nicht zugeordneter Partition (Größen stimmen jeweils). Da der Balken bis zum Abbruch nur 5 Sekunden lief, gehe ich bei den 227GB an Daten nicht davon aus, dass diese physikalisch gelöscht wurden.Was habe ich dann gemacht ? Nun ich habe mir erstmal Hilfen aus dem Internet angelesen und das versucht auch mit diesen Zusatzprogrammen wie DiskDrill gearbeitet, aber ohne Erfolg. Mittlerweile hängt die FP am Windowsrechner mit Testdisk, das hat aber im ersten QuickSearch NICHTS gefunden. Läuft nun seit ein paar Stunden der DeepSearch.Um noch den Hauch einer Chance auf Wiederherstellung zu haben, dachte ich nun dass ich Euch Experten mal befrage, bevor ich mir durch mein Handeln noch weitere Chance verbaue.DANKE EUCH !rlw