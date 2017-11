von bauewern » Sa 4. Nov 2017, 19:12

Hallo Leute,



habe für den Homeoffice Platz seit gestern Abend eine Konfiguration in der ich, neben einem externen Monitor (also das Book ist zugeklappt), eine Tastatur (Logitech Craft) und eine Maus (Logitech Master MX) mit dem MacBook Pro 2017 einsetze. Das Ganze in Verbindung mit MacOS High Sierra 10.13.1.



Wenn ich nun das MBP neu boote, dann "startet" es den Bluetooth Service nicht unmittelbar. Das heisst ich muss es immer aufklappen, mich mittels der internen Tastatur und Maus anmelden und gleich danach funktionieren die Logitech Komponenten wieder.... was natürlich für meinen geplanten Anwendungsfall sch... ist.



Soweit ich mich erinnern kann, war bei meinen alten Apple Rechnern Bluetooth ab Beginn des Bootvorgangs, oder zumindest rechtzeitig zum Login-Screen an. Soweit ich das noch im Kopf habe, waren bei meinen alten iMac's das so und ich habe mich dann folgerichtig mit Bluetooth Tastatur und Maus anmelden können.



Nachdem ich schon alle Möglichkeiten, die mir die Apple Hotline an die Hand gab ausprobierte, zog der liebe Kollege von der Hotline die ultimative Karte; und zwar, dass es an den Logitech Endgeräten liegt und nicht am Macbook. Leider habe ich keine Original Apple Endgeräte mehr im Haus, dass ich das wirklich nachvollziehen könnte.



Nun wollte ich wissen, ob ihr ähnliche Probleme mit "nicht" Apple Bluetooth Komponenten habt?



Jede Hilfestellung würde mich freuen!



Viele Grüße,

Werner