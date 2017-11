von Oberon » Mi 25. Okt 2017, 16:50

Hilfe! Backups sind weg!

Da mein Backup-Volume allmählich recht voll war, habe ich ein paar der nicht mehr benötigten Backup-Dateien mit Time Machine aus dem Backup-Ordner von der externen Platte gelöscht (hatte ich zuvor schon ein paar mal gemacht und hat problemlos funktioniert...).

Dabei ist mir wohl ein Fehler passiert: Habe einmal nicht im Time Machine-Modus den Backup-Ordner geöffnet und die Datei mit dem entsprechenden Datum gelöscht (Menüleiste - Zahnrad - Dokument löschen) sondern im Finder.

Als ich dann manuell ein neues Backup machen wollte (Time Machine Backup jetzt erstellen) dauerte es ungewöhnlich lange und im Time Machine-Fenster stand nach 30 Minuten immer noch "Backup vorbereiten" - habe das dann abgebrochen um es am nächsten Tag noch einmal zu versuchen. Dann der Schock: Die Partition des Volumes mit den Backup-Dateien war fast leer, in dem Ordner war nur noch der Eintrag des abgebrochenen Backups vom Vortag. Sicher hat die Vorbereitung des Backups so lange gedauert, weil keine alten Dateien mehr da waren. Alle seit 3 Jahren manuell gemachten Sicherungen sind weg! Und das bei einem System, das im Moment ab und zu hängen bleibt und Bootprobleme hat!

Gibt es eine Möglichkeit die Backups wiederherzustellen? Bin ziemlich verzweifelt!!!

iMac 27' Ende 2013

3,4 GHz Intel Core i5, 24 GB 1600 Mhz DDR3/, NVIDIA Geo Force GTX 775M 2048 MB

OS 10.11.6