von sedl » Mi 4. Okt 2017, 21:18

Moin,also du hast ja nicht geschrieben was du für einen Mac hast, aber ich habe selbst mit dem neuen MacPro keine Probleme mit vielleicht etwas lauteren Platten, denn der Rechner ist ja auch etwas laut. Gut hilft dir nicht was die Lautstärke angeht also weiter.Wenn man es richtig konfiguriert sollte die Marke der Festplatte keine Rolle spielen, da tippe ich leicht arrogant eher auf Bedienfehler seitens des Kommentarschreibers auf Amazon.Zur Grösse der Festplatte kannst du wirklich nur selber die richtige Grösse finden. Wenn kein Platz mehr auf der Platte ist werden alte Backups gelöscht, nun musst du entscheiden wie lange du in der Zeit zurückreisen willst. Dazu musst du allerdings auch ungefähr wissen wie oft du Dateien änderst neue dazu kommen und wie gross die so in etwas sind. Du kannst aber auch Dateien/Ordner vom Backup ausschliessen. Ich mache es z.B. mit dem Download Ordner.Meine Timemaschine Platte ist doppelt so gross wie die meines Macs, das ist okay allerdings nutze ich für meine Videodateien auch eine extra Backupplatte sonst würde es vermutlich nur ein Paar ( ja ich meine Paar nicht paar) Wochen dauern bis die ältesten gelöscht werden.grusssedl