von 000066045807 » Mi 4. Okt 2017, 06:58

Ich habe hier noch ein funktionierendes (2005) Apple Cinema Display 20 Zoll herumstehen, das ich gerne an ein MacBook Pro (2016) anschließen möchte. Das scheint aber nicht so einfach zu sein. Mit dem DVI auf HDMI-Adapter (den ich in den MINIX USB-C Multiportadapter stecken kann) funktioniert es aber nicht; gleiches gilt für den DVI auf USB-C Adapter.



An einem Windows PC funktioniert es mit einem DVI auf Displayport-Adapter. Wenn ich das jetzt versuche wollte, müsste ich einen zusätzlichen Adapter von Displayport auf USB-C besorgen.



Nach all dem Adapter-Chaos: Hat vielleicht noch jemand eine Idee, wie ich das Cinema Display anschließen könnte? Danke im Voraus.