von mac-christian » Do 28. Sep 2017, 16:44

Yan Dreyer hat geschrieben: ich möchte mir demnächst ein neues Macbook Pro Retina (2017) kaufen.

MacBook Pro (13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (13-inch, 2017, Four Thunderbolt 3 Ports)

MacBook Pro (15-inch, 2017)

Yan Dreyer hat geschrieben: Da die Festplattengröße in beiden verfügbaren Varianten (128 und 256 GB) nicht so berauschend groß ist bzw auch teuer ist, wollte ich mal fragen, ob ich die interne SSD selber bzw beim Fachmann meines Vertrauens wechseln lassen kann gegen eine 1 Terabyte Platte bspw).

500 GB, 750 GB, or 1 TB (5400-rpm SATA), or 750 GB (7200-rpm SATA), or 128, 256, or 512 GB (SSD)



256, 512, or 768 GB flash storage



Die Bezeichnung "Retina" gibt es bei den 2017er-Modellen gemäss MacTracker nicht, sondern:Das letzte MacBook Pro, bei dem man eine SSD im 3,5"-Format einbauen konnte, war gemäss MacTracker wohl das 13"/15" MacBook Pro ohne "Retina", dort steht bei "Storage" folgendes:Bei den späteren Modellen und beim 15" Retina Mid 2012 steht hingegen:Christian.