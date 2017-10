von Matt 1 » So 24. Sep 2017, 16:06

Servus Leute.

Ich habe zurzeit einen PC mit folgenden Komponenten (selber gebaut):

•CPU:i5 3330

•GPU:Zotac GTX 1050ti

•RAM:8GB DDR3

•MB:AsRock H61M-DGS

•NT: Thermaltake 430Watt 80+ Bronze

•Gehäuse:CoolerMaster Elite 310

Für wie viel könnte ich diesen PC verkaufen (eBay Kleinanzeigen)? Mit dem Geld + mein Erspartes hätte ich genügend Geld um mir ein gebrauchtes MacBook Air 13“ oder mit Unterstützung der Eltern auch ein gebrauchtes MacBook Pro 13“. Ich gehe zurzeit auf eine Fachoberschule mit Ausbildungsrichtung Technik. Ich würde das MacBook für Mitschriften und programmieren benutzen und ich möchte auch nicht immer an einem Schreibtisch gefesselt sein wenn ich arbeiten will Bzw. Recherchieren, Hausaufgaben machen etc. (Desktop Pc ist deshalb nicht geeignet). Ich habe auch gelesen das speziell MacBooks durch ihre Software auf Linux Basieren und man deshalb auch gut damit programmieren und arbeiten kann. MSOffice kann man ja auch drauf laden und wenn man doch Windows braucht geht das per DualBoot ja auch problemlos. Nach der Schule würde ich auch gerne eine Uni besuchen, und da wäre ein Laptop der Marke Apple auch nützlich. Spielen tue ich eh nicht mehr zurzeit, dafür fehlt mir die Zeit wegen der Schule. Würdet ihr einen WinPc verkaufen um euch dann ein MacBook zu kaufen?

••Bitte KEINE WindowsFan Kommentare in Richtung -> MacBook ist unnötig, ein 400€ Windows Laptop tut das gleiche etc...•• mir gefällt das Design und die Software super und möchte auch mal was neues ausprobieren. Da ich auch ein iPhone habe könnte ich auch easy per iCloud Daten hin und her schicken und meine AirPods funktionieren dann auch auf dem MacBook ohne Probleme!