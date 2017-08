von Touareg1 » Fr 11. Aug 2017, 11:38

Hab eine Lösung gefunden!

Für alle die es auch wissen möchten.

Ihr öffnet unter Mac Dienstprogramme dann das Programm Terminal.



Dann kopiert ihr den code wie unten angegeben "default..."usw in das Programm Terminal wobei die letzte Ziffer in dem Fall 18 die Geschwindigkeit angibt je höher desto schneller die Mouse.



Danach Enter und den Mac Neustarten.



Ausprobieren und den Wert (Ziffer) so weit ändern bis euch die Geschwindigkeit passt.



Wenn ihr aber die Zeiger in Mac mit dem Schieber wieder verstellt,habt ihr die Ursprungs Geschwindigkeit und müßt bei bedarf denn Code noch einmal eingeben !



Finde es jetzt viel angenehmer mit der Mouse Geschwindigkeit.



Der Code um die Geschwindigkeit zu ändern lautet.

"defaults write -g com.apple.mouse.scaling 18"



Nehme keine Verantwortung für falsche und fehl Bedienung !