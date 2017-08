von dr.manwell_155612 » Sa 22. Jul 2017, 11:28

Hallo zusammen,



seit gestern hat mein Macbook Pro ein rotes Bildschirm-Flackern. Es flackert ca. im drittel-sekunden-Takt, allerdings nur, wenn ich nichts am MB mache. Wenn ich tippe, mit der Maus rumspiele, etc... ist das Flackern weg.



Wenn ich richtig recherchiert habe, dann gab es dieses Problem wohl schon bei 2012 /2013 er MacBooks und deswegen eine Rückruf Aktion von Apple?



Darum meine Fragen an euch: Liege ich richtig, dass meine Grafikkarte ne Macke hat? Gibts jemanden der mit einem Macbook gleicher Serie das selbe Problem hat? Und vor allem: Wie sind eure Erfahrungen mit Kulanz seitens Apple? Wenn ich für ein Gerät 2000 Euro zahle und das nach 2 Jahren schon fehlerhaft ist würde ich nämlich schon erwarten, dass Apple das übernimmt ( vor allem wenn dieser Defekt bei vorherigen Geräten schon auftrat )



Schonmal vielen Dank für eure Hilfe!



MacBook Pro (Retina, 15', Mitte 2015) | Grafikkarte: Intel Iris Pro 1536 MB