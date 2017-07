von f.zaazou_155303 » Mo 17. Jul 2017, 11:01

Servus,

Ich bin froh ein paar Dinge los zu werden und hoffentlich auch ein paar Antworten zu bekommen.



Also ich hab mir vor ca. 3 Wochen ein MacBook 12 Zoll 256GB 2016 gekauft. Gleich von Anfang an hatte ich schon einen kleinen Kratzer beim Auspacken. Fand ich nervig ist für mich aber kein Grund es zu Tauschen. In weiterer Benutzung ist mir jedoch aufgefallen dass der Mac bei Bewegung klappert. Nach einer kurzen Google Safari fand ich raus dass das wohl häufiger der Fall ist und hab mich auch damit abgefunden. Seit neuestem knackt der Bildschirm manchmal auch beim Öffnen, ist das normal?

Auch zum Bildschirm, ist es normal dass der sich so leicht öffnen und schliessen lässt, also bei Bewegung bewegt sich der Bildschirm mit. Und wenn ich gar eine Hülle drauf hab ist er echt sehr locker und klappt bei Bewegung zu.

Vielleicht reagier ich ein bisschen über aber ist das bei einem 1400 Euro Computer normal? Hätte mir von Apple da ein bisschen mehr erwartet.

Würde mich über ein paar konstruktive Antworten freuen.

Mit freundlichen Grüßen, Frez97