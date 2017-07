von mac-christian » So 16. Jul 2017, 12:16

Das tät ich mir nicht an (obwohl bestimmt die meisten Huawei gehen sollten, wenn du die neueste Software-Version runterlädst). Medion Alditalk: Was hat der Stick für eine Bezeichnung?Leg dir lieber einen "mobile Hotspot" zu. Das ist ein kleiner Router, wo du die SIM-Karte reinsteckst und der dir dann die Verbindung als WLAN zur Verfügung stellt.Und es gibt auch noch das hier , einen WLAN-Router, in den du einen Surfstick reinstecken kannst. Habe ich nicht selber ausprobiert, und auch da musst du schauen ob dein Stick wirklich unterstützt wird.