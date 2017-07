von cmwolfseye_154511 » Fr 14. Jul 2017, 14:54

Hat jemand Erfahrung mit diesem Produkt ?Da ich im Mac nur eine 512 GB SSD habe, und aber auch noch einiges an Daten von meinem bald nicht mehr vorhandenen PC lagern muss (und unsere Synology NAS ist auch quasi voll) würde ich gerne mir eine externe Festplatte per USB dran tun. Ich hatte mir bei Amazon mal das folgende gekauft.. https://www.amazon.de/gp/product/B00Q6B4WKQ/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 " target="_blank" target="_blankDa drin ist dann mittlerweile eine 4 GB Festplatte. Allerdings, das Gehäuse ist doch eher sehr laut und klackt in unregelmäßigen Abständen sehr nervig (nein, nicht die Festplatte!) und ich glaub nicht das ich das behalten sollte.Ich hätte so eine Lösung bevorzugt, weil ich so auf Dauer noch einiges an Platten einbauen könnte, ohne jedesmal eine externe USB Platte inkl eigenem Gehäuse zu kaufen (Platzprobleme sind da absehbar). Gibt aber sonst kein anderes 8er Festplattengehäuse was bezahlbar wäre. Und eine zweite NAS wäre mir derzeit zu teuer, und ich will das/die Laufwerke ja auch direkt am Mac, nicht noch eine im Netzwerk. Was wäre da eure Meinung zu ?Auch wenn so ein WD My Book Duo auch nur ein 2er Gehäuse ist, wäre sowas absolut nicht zu empfehlen oder hat jemand Erfahrung mit diesen Geräten ?Gruß aus Köln