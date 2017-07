von cmwolfseye_154511 » Fr 14. Jul 2017, 08:21

Nachdem ich den Mac jetzt knapp ne Woche habe, sind bei mir einige Dinge die ich anfangs völlig ok fand, nachträglich doch ein wenig zurück gegangen. Das ist z.b. der Sound. Anfangs fand ich den gut, mittlerweile muss ich differenzieren zwischen klingt gut oder klingt gut für die Tatsache wie dünn so ein iMac ist.



Mein PC hatte allerdings eine recht gute Soundkarte und in Kombination mit dem 5.1 Boxenset war das schon viel B00m und Power, im Gegensatz zu mit dem iMac jetzt. Das fehlt mir extrem. Klar, es gibt externe Soundkarten, aber die meisten davon haben keinen wirklich guten Klang. Dazu kommt, das der iMac als Soundausgang nur den 3,5mm Anschluss hat, also sind auch da die Anschlussmöglichkeiten etwas eingeschränkt.



Bräuchte irgendwas, wo ich A) dann auch noch einen Kopfhörer dran anschließen kann, was B) einen einfachen Anschluss für ein Boxenset (ich nehme an 5.1 kann ich da vergessen) hat und C) auch noch den richtigen Wums mitbringt.



Hat hier jemand Erfahrung damit und kann mir da ein paar Tips geben ? Danke im Vorraus.