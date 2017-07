von sedl » Do 6. Jul 2017, 22:24

Moin,



ich würde von Ebay abraten ausser das Angebot ist dort von einem Händler der nicht ausschliesslich via Ebay verkauft.



Da du ja eingangs sagtest dass es nicht auf Schnelligkeit ankommt sollte es auch eine etwas langsamere machen.



Tja zu deiner anderen Frage kann man eigentlich nicht wirklich viel sagen, denn was heisst schon "kurz oder lang daraus auch was aufbauen will" das ist quasi das leidige Pro Thema. Ein Mensch der Hochzeitvideos schneidet hat meist mit anderen Material zutun als jemand der für Hollywood schneidet, okay und dazwischen gibt es natürlich auch noch was. Es ist also eher die Frage was du schon an Erfahrung hast und was du schon so machst. Nichts desto trotz ist es natürlich auch so das je neuer die Hardware ist je länger wirst du damit arbeiten können.



gruss



sedl