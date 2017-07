von the Cloud » Sa 1. Jul 2017, 12:14

Hi, seit 3 Tagen funktioniert mein Keyboard und Trackpad an meinem MacBook Pro 13 Zoll early 2015 nicht mehr richtig. Er ist nie mit Wasser in Verbindung gekommen oder ist runtergefallen. Bin am Tag darauf dann zum Apple Store und ein Mitarbeiter teilte mir mit Fotos, die er anscheinend bei der Untersuchung meines Laptops gemacht hat, mit, dass es einige Stellen mit Anzeichen von Wasser im Inneren gäbe. Mein Apple care würde dann auch nicht greifen. Bin dann am Abend zurück und musste überrascht feststellen, dass wieder alles funktionierte. Allerdings am nächsten Tag dann wieder nicht, also immer hatte sich was geändert wenn ich ihn im Rucksack hatte und unterwegs war. Bin mir aber nicht sicher ob es ein Wackelkontakt sein könnte. Aber jetzt abschließend, müsste bei einem Kurzschluss durch Wasser nicht die Tastatur und das Trackpad komplett zerstört sein? Wieso geht es manchmal wieder? Geben die Leute bei Apple falsche Prognosen um Kosten für sie zu verringern? Danke für die Hilfe!