von roland_153989 » Mo 26. Jun 2017, 18:33

Hallo im Forum,

Eine Frage. Als externe Festplatte wollte ich einsetzen:

Entweder

- Buffalo physikalisches Laufwerk 1 TB (kein SSD) über den Thunderbolt Anschluß

oder

- Samsung SSD 1TB Platte über USB 3



--- SSD, das kann man ja erleben, ist sehr fix

--- ein physikalisches Laufwerk weniger fix aber der Thunderboltanschluß überträgt ja sehr fix.



Die Platte soll praktisch permanent an einen neuen mac mini angeschlossen sein um Bilder etc. zu speichern und ich will für Bildbearbeitung auch schnell darauf zugreifen.



Logischerweise muß man aber auch mal Bilder auf die Platte kopieren oder wieder auf ein Backup kopieren.



Was ist da besser ?



4.8 GBit/s wird von USB 3 (für Samsung SSD) übertragen, so die Theorie.

10 Gbit/s wird von Thunderbolt (für Buffalo physikalisch) übertragen, so die Theorie.



Soweit die Theorie.



Danke