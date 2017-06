von sedl » Fr 23. Jun 2017, 22:12

Moin,



warum muss es denn dann ein altes/gebrauchtes Modell sein? Mir ist schon klar das die Rechner nicht gerade günstig sind, aber bei deinem erwähnten Anwendungsbereich ist es doch sinnvoll jetzt was aktuelles zu holen was dann 5,7 oder 10 Jahre gut für dich reicht als jetzt ein gebrauchtes das eben schon paar Jahre auf dem Buckel hat und daher deinen Ansprüchen eben um diese Zeit weniger gerecht werden kann. Ist jetzt etwas vereinfacht aber ich würde es mir wirklich überlegen. Wenn du einen Apple Store in der Nähe hast kannst du dich da wirklich gut beraten lassen, vielleicht reicht ja das günstigste Laptop Modell für deine Anwendungen.



gruss



sedl