von DangerMouse » Fr 16. Jun 2017, 20:08

Das Problem ist das Du gar nicht so viel Geld auszugeben brauchst weil in deinem MacBook keine SATA 2 - Schnittstelle drinnen ist, d.h. die Schnittstelle ist immer langsamer als aktuelle SSDs

Vampires do not sparkle. If you see some pale person getting all sparkly in the sunlight, do not kill him or her. It's just an emo kid wearing body glitter.