von andreas_rinnerer » So 11. Jun 2017, 16:45

Hallo miteinander!Ich bin jetzt seit ein zwei Wochen komplett in der Apple-Welt angekommen und "dank" eines Hardware-Ausfalls zum MacBook Air gekommen.Aktuell komm ich schon klar - die ersten Erfahrungen sind gemacht. Aber zwei Probleme habe ich und die nerven extrem:- ich nutze eine schnurlose Tastatur- und Maus-Kombination von Logitech, die per USB-Empfänger angeschloßen ist. Schalte ich das MacBook Air ein, kann ich das Passwort nicht eingeben! Beim "p" z.B. wird der letzte Buchstabe wieder gelöscht, etc. und wenn die Tastatur am USB-Port angeschloßen ist, dann funktioniert die Eingabe nicht mal mit der MacBook-Tastatur und ich muss den USB-Empfänger erstmal entfernen ODER ich starte das MacBook nach dem einschalten gleich nochmal neu.Woran kann das liegen? Ich hab schon vieles probiert, u.a. für die Tastatur ein neues Layout angelegt, am USB-Hub angeschlossen, direkt an beiden USB-Macbook-Anschlüßen - Ergebnis immer das gleiche- der externe Monitor (Asus PB277Q) ist über ein Displayport - HDMI-Kabel angeschloßen. Schalte ich das MacBook ein, dauert es etwas, bis der Monitor läuft... Geht kurz an, dann erkenne ich, dass das Macbook-Display kurz an-/aus geht und irgendwann läuft dann der ext. Monitor.Vielleicht gibt´s Antworten für meine Fragen - dass es sich bei beiden um "Fremdhardware" handelt, sollte doch normal nicht sein?