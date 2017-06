von Orakel » Fr 9. Jun 2017, 12:39

Okay... der Betreff ist ein wenig wirr, aber mir fällt auch keine bessere Beschreibung ein, wie ich das Schlagwortartig zusammenfassen soll.



Also: Nachdem mein Ubuntu-Netbook vor ca. 2 Jahren den Geist aufgegeben hatte bin ich jetzt wieder in einer Situation, wo es ganz Praktisch wäre ein entsprechendes Helferlein für Unterwegs mit eingeschränkten Tipp-Optionen zu haben. (Da sich die Situation in dieser doch sehr speziellen Sparte in den letzten paar Jahren doch sehr drastisch gewandelt hat, so das Tablet die neuen Netbooks sind, fällt die Wahl auf ein iPad, weil ich mit meinem Android-Tablet doch ein paar größere Probleme gelegentlich habe.)



Was ich mir nicht leisten will ist das iPad Pro. (Folglicherweise fällt die Option mit der entsprechenden Hülle in dem Bereich schon mal flach.)



Die Frage ist jetzt nur: iPad Air 2 oder iPad Revision 2017?

Und genau da blicke ich im Moment nicht so ganz durch, was die Angebote von Drittherstellern betrifft.

Für das Air2 gibt es auf jeden Fall die entsprechenden Hüllen mit Blutooth-Tastaturen in Quertz.

Bei dem 2017 iPad stolpere ich andauernd über sehr ... nennen wir es mal wiedersprüchliche Angebote, was aber auch daran liegen kann, dass das entsprechende gute Stück erst verhältnismäßig kurze Zeit im Handel ist und die Produktionsstrecken in China wohl noch nicht geliefert haben. (Oder täusche ich mich da?)



Also, was ist bei meinen "Ansprüchen" im Moment die Sinnvollere wahl: Das aktuelle Modell besorgen, oder doch auf Nummer sicher gehen und das Vorjahresgerät noch einkaufen?

[color=black:e0dac335bf]And my soul from out the shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted- nevermore[/color:e0dac335bf]