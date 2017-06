von DanielJordi » Di 6. Jun 2017, 18:59

Hallo alle,



Hoffe dass es euch allen gut geht. Ich habe ein, nicht all zu dramatisches, so hoffe ich doch, Problem. Ich habe festgestellt, dass wenn ich die TimeMachine App starte ich im "Milchglas" Senk- und Waagerechte Streifen habe, welche, so sieht es aus, wie oben und unten an den Fenstern weiter gehen, hin und her "switchen". Da es meines Erachtens nur in der TimeMachine App ist denke ich nicht das dies ein Problem von der Grafikkarte her kommt, sonst müsste ich diese ja überall haben... Auf Bildschirmfotos findet man diese Linien nicht weshalb ich sie mit meinem Handy abfotografiert und angehängt habe.



Es handelt sich bei meinem iMac um einen iMac 5K Late 2015 mit 32GB Arbeitsspeicher einem 2TB FusionDrive mit AMD Radeon R9 M395 2048 MB Grafikkarte und einem 4,0GHz. i7 Prozessor. 10.12.5 ist installiert.



Kennt jemand dieses "Bild" was kann man dagegen tun und kann es sein dass nur die App etwas spinnt?



Danke für eure Hilfe



DanielJordi