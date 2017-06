von Dire Kirito » Mi 31. Mai 2017, 15:49

Guten tag,

seit vorgestern springt mein Macbook Air 2014 nicht mehr an , selbst wenn ich das Ladegerät anschließe leuchtet nicht mal die LED. Es scheint so als wär das Macbook komplett "tot".

Dabei gab es keinen Shut down oder sonstiges , er sprang am nächsten morgen einfach nicht mehr an.

Als ich dann zum Gravis Store gefahren bin war ich verwundert, als er doch funktionierte wo der Kollege ihn (mit meinem Ladegerät) angeschlossen hat. Ich hatte zuvor getestet ob es an der Ladebuchse lieg und hab mehrere getestet, es lag 100% nicht an der Ladebuchse an der Wand.

Als ich dann wieder zuhause ankam hab ich das Macbook angeschlossen und laden gelassen.

2 Stunden später wieder das gleiche Spiel, er springt nicht an , SMC Reset bringt nichts, NVRAM Reset bringt nichts, 10 sec OFF Taste drücken bringt nichts.

Es scheint mir wieder so als wär er komplett tot und, dass er keinen Strom annimmt.



Jetzt stelle ich die Frage, was läuft falsch und wie kann ich es beheben ?

Und warum funktionierte er plötzlich als ich zum Gravis Store gefahren bin?