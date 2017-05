von sedl » Do 25. Mai 2017, 22:08

Moin,ich habe keine Erfahrungen, mein Laptops hatten allen ein schönes Leben ohne Kleidung, nur für den Transport halt. Ich kann mir aber nicht wirklich vorstellen das da was ausleiern kann.grusssedlp.s aufklappen der Oberweite, an was du da wohl gedacht hast, passt aber irgendwie zum heutigen Vatertag