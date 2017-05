von michael.krawietz_152054 » Do 25. Mai 2017, 14:19

Hallo, ich weiss dass das Thema "Feststelltaste deaktivieren" schon x-mal behandelt wurde, aber dennoch habe ich ein Problem, zu dem ich in diversen Foren noch nichts gefunden habe - vielleicht weiss jemand etwas: Ich hab ein noch relativ neues Macbook von 2015, mit Mac OS 10.12.3, und ich habe das Phänomen, dass sich die Festelltaste durch irgendeinen Vorgang immer wieder aktiviert, nachdem ich sie in der Systemsteuerung ausgeschaltet habe. Ich habe die Funktion jeweils ausprobiert, die Taste war wirkich deaktiviert; spätestens nach einem längeren Ruhezustand war sie wieder aktiv. Ich konnte noch nichts beobachten, was die Taste wieder aktivieren könnte.

Hat jemand einen Tip? Das ist eine kleine aber doch echt nervige Angelegenheit.



Vielen Dank und viele Grüße

Michael