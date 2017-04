von Michael Häusler » Mo 24. Apr 2017, 21:44

Hallo Liebe MacBook Liebhaber,



ich habe seit letzter Woche ein Problem mit meinem MacBook Pro (Retina, 13', Mitte 2014). Ich kriege nur noch komische Balken zu sehen (Siehe Bild). Ich Vermute es liegt an dem Grafikchip (sofern vorhanden). Ich habe das Macbook seit 2015 und war immer sehr zufrieden. Was mich allerdings ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache dass ein Anschluss über HDMI auf Fernseher + Bildübertragung problemlos funktioniert. Ist also der Bildschirm vlt. kaputt?



Ich habe den Mac mehrere Tage völlig ausgeschaltet, keine Besserung. Habt ihr noch eine Ahnung was ich machen kann? Wäre über alle Tipps sehr dankbar.



Mit freundlichen Grüßen

Michael