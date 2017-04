von mac-christian » Fr 21. Apr 2017, 19:56

feder80 hat geschrieben: Ganz blöde Frage: Was brauche ich also, um die SSD extern anzuschließen und formatieren zu können?

feder80 hat geschrieben: Kann ich dieses MacBook Pro zudem auf 16 GB Arbeitsspeicher upgraden oder nur 8? Welchen würdest du mir da empfehlen?

Die SSD würde ich nicht zuerst extern anschliessen.Mein Vorgehen wäre:1. - Eine Sicherheitskopie der internen Platte auf eine externe Platte (ein startfähiger Klon, mit SuperDuper oder Carbon Copy Cloner erstellt) - falls irgendwas schiefgehen sollte.2. - Interne HD ausbauen und in ein externes Gehäuse verfrachten.3. - SSD ins Macbook einbauen.4. - von der alten HD im Gehäuse oder von deinem vorher gemachten Klon das Macbook starten. Dazu kannst du beim Start die Wahltaste gedrückt halten, dann zeigt dir der Mac alle startfähigen Laufwerke an und du kannst auswählen. Vermutlich geht es aber auch sonst, weil wohl dein Klon oder deine originale HD ohnehin das einzige startfähige Laufwerk sein dürfte.5. - Dienstprogramme / Festplattendienstprogramm öffnen und die SSD für den Mac brauchbar machen (siehe mein vorheriger Beitrag).6. - MacOS auf die SSD installieren (mit dem bei Apple erhältlichen installationsprogramm aus dem Store) und je nach Bedarf dann entweder die Programme neu installieren oder alles vom Mogrationsassistenten von der alten HD / vom Klon holen lassen.Gemäss MacTracher: "16 GB (Actual) 8 GB (Apple)", also gehen 16 GB. Apple schreibt jeweils, wieviel im Zeitpunkt der Auslieferung möglich war - da gab es wohl Module die max. je 4 GB gross waren, und heute gibt es grössere, nämlich mit je 8 GB. Apple revidiert seine Angaben nicht. Auf die Angaben von MacTracker kann man sich meiner Erfahrung nach verlassen.Welchen Speicher? Das ist schwierig. Ich würde einfach solchen nehmen, der den Spezifikationen entspricht und bei dem auch dabei steht, dass er für Apple / Mac geeignet ist. Mein Lieferant des geringsten Misstrauens bietet zum Beispiel die hier an, die passen sollten.