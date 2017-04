von k3v » Mi 19. Apr 2017, 10:19

Hallo zusammen!



Habe mich nun entschlossen, meinen alten Laptop einzumotten und mich auch in diesem Bereich mit einem Apple Produkt einzudecken.



Nun viel die Wahl schnell auf ein neues MacBook Air von 2016. Nach mehreren News zu den MacBooks schwanke ich nun aber wieder. Die MBAs sollen ja nicht mehr von Apple weiterentwickelt und so langsam fallengelassen werden.

Deshalb überlege ich mir nun evtl. doch ein gebrauchtes MacBook von 2014 anzuschaffen.



Was meint ihr?

Wird das MacBook Air auch nach der Einstellung dieser Produktreihe Updates bekommen?



Neues MacBook Air (2016) oder gebrauchtes MacBook (2014)?

