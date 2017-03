von info_148256 » So 26. Mär 2017, 12:44

Hallo zusammen,



ich hab im letzten Jahr den Wechsel von Windows zu einem Mac vollzogen. Seit Mitte der 90er war ich bekennender Microsoft Fan - nun hatte mich aber das Apple Fieber nach iPhone, iPad und Co endgültig gepackt.



Ich habe mir einen iMac 5K 27 Zoll Ende 15er Variante gekauft und benötige dafür noch einen zweiten Bildschirm. Welchen aber nun nehmen? Ich habe mir den Samsung U28E590 geholt und per HDMI angeschlossen. HDMI auf Thunderbolt Adapter verwendet um zum iMac zu kommen. Auflösung habe ich skaliert eingestellt weil die Standardauflösung mir zu niedrig ist. Problem ist - es ruckelt auf dem zweiten Monitor etwas und das ganze läuft etwas lahm - auf dem iMac jedoch nicht.



Ich habe nun 2 Überlegungen - liegts am fehlenden RAM? Den könnte ich noch aufrüsten. Oder liegt es am HDMI Kabel welches beim Samsung dabei war und möglicherweise Adapter zu Thunderbolt? Der Samsung Monitor hat auch einen Display Port Ausgang - habe mir mal testweise ein Display Port Kabel noch bestellt welches ich an den iMac über Mini DP anschließen kann. Aber ob das die gewünschte bessere Power bringt? Die Bildqualität ist gut - nur ist das Geschehen auf dem 2. Monitor ziemlich "lahm". Maus bewegt sich nicht so schnell und es wirkt alles etwas hakelig.



Hat jemand Erfahrungen hierbei?