von maximiliandevice_148229 » Sa 25. Mär 2017, 19:51

Hi Leute,Wie schon im Betreff erwähnt habe ich Probleme mit der Stromversorgung meinesMac Book Pro Retina 15" Late 2013.Der Mac fährt nicht mehr hoch.Wenn ich den Powerknopf drücke gehen im inneren beide Ventis an, der Apfel auf der Rueckseite leuchtet und das Display zeigt das Symbol für einen zu niedrigen Akustand an. Allerdings ohne das Steckersymbol. Das erscheint nur wenn ich den Stecker abstecke.Die LED die sich auf dem Magsafe 2 Stecker befindet leuchtet nicht.Was ich versucht habe:- Sämtliche Tastenkombinationen- Neues Netzteil (angeblich original 39Euro Ebay 85w MS 2)- Das abstecken des Akkus, stecken der Stromversaorgung und Drücken des Powerknopfes (kurz oder 10 sek oder mehr) mit anschliessendem Hochfahrversuch.- Das abstecken des Akkus, abstecken der Stromversorgung und Drücken des Powerknopfes (kurz oder 10 sek oder mehr) mit anschliessendem Hochfahrversuch....doch die LED bleibt aus.im Falle des nicht verbundenen Akkus macht der Computer gar nichts.Ideen:Vor ca zweieinhalb Jahren hatte ich einen Wasserschaden mit dem Gerät und der Feuchtigkeitsindikator, nahe der AC Power in Boards, auf der Rueckseite des Prozzessors war wie ich feststellen musste Rot.[img [/img]vielleicht ist ja die AC PW in Platine mit dem Anschluss hinüber.Ich habe soeben noch eine Korridierte Stelle entdeckt mittig auf dem Logic Board nahe einem dieser Silbernen "Megawiederstände"[img] [img]http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img5280agm6e4q9ov.jpg[/img] [/img]Vielleicht liegt da das Problem. Damals vor zwei jahren ist mir selbiges nicht aufgefallen.Wie bekomme ich den wert des kleinen Bauteiles raus das so stark in mitleidenschaft gezogen wurde?Ich hoffe sehr das ihr mir irgendwie weiterhelfen könnt.Vielen Dank fürs lesen und dein Interesse.GrußMax